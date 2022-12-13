Megakent İstanbul'da hissedilen sıcaklık 3 derecelere kadar düştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından vatandaşlar İstanbul'a ilk karın ne zaman düşeceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Megakent İstanbul'da hissedilen sıcaklık 3 derecelere kadar düştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından vatandaşlar İstanbul'a ilk karın ne zaman düşeceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman? İşte detaylar...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da günlerdir devam sıcak hava bugün yerini dondurucu bir soğuğa bırakırken, hissedilir sıcaklık 3 dereceye kadar düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Kırklareli'nin Demirköy ilçesine sezonun ilk kar taneleri düştü.

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından vatandaşlar internete koşup " İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek?" sorusuna yanıt ararken, merak edilen soruyu Meteoroloji Uzmanı Adil Tek yanıtladı.

"AYIN 20'SİNDEN SONRA KAR GÖRÜLECEK"

Tek "Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok. Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ayın 20'sinden sonra kar görülecek" diye konuştu.

METEOROLOJİ GÜNCEL RAPORU YAYIMLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan en son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin Yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli'nin batısı, Uşak, Kütahya, Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli'nin batısı, Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı