Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da olduğu 72 kent için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusu da bu kapsamda merak edilenler arasında yer aldı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı hangi tarihte başlayacak, yarın kar yağacak mı?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı hangi tarihte başlayacak, yarın kar yağacak mı?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusu, kış ayının gelmesinin ardından en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. İstanbul'da yarın şiddetli yağışın yanı sıra fırtınanın hızının 110 kilometreyi bulacağı belirtilirken, megakente ilk kar yağışı için tarih verildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı hangi tarihte başlayacak, yarın kar yağacak mı?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Sıcaklıkların pek çok bölgede 6-10 derece birden düşeceğini kaydeden uzmanlar, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'a giriş yaptığını, ilk kar yağışının yarın şehrin yüksek kesimlerinde görülebileceğini belirtti. Hava Forum yaptığı açıklamada, "Balkanlar'dan gelen soğuk hava an itibarıyla İstanbul'a giriş yaptı... Sıcaklıklar hızla düşüyor. Yarın (pazar) sabahı karayelle birlikte megakentte ilk kar tanelerini görebiliriz. Gelişmeleri takip ediyoruz..." ifadelerini kullandı.

Marmara ve Ege bölgesinde ulaşımda aksamaların yaşanabileceği, beklenen tam fırtınanın hızının ise İstanbul'da saatte 110 km'yi bulacağı bildirildi. Kuvvetli batılı ve kuzeybatı rüzgar ile birlikte Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması bekleniyor.