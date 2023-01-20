Meteoroloji Genel müdürlüğünden İstanbulluların beklediği kar yağışı için haber var. Yeni hava durumu tahminleri belli oldu birçok ilde sağanak yağış beklenirken bazı illerde ise şiddetli kar yağışı görülecek. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İstanbul'da kar yağışı beklentileri sürüyor. Ocak ayında adeta bahardan kalma günler yaşayan İstanbullular yurdun çeşitli yerlerindeki yağışlarla beraber " İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu, sarı renk kodu ile uyarı yapılan 15 ilde de şiddetli rüzgar bekleniyor. Balkanlar üzerden gelen soğuk hava dalgasına dikkat çekilirken hava sıcaklıklarının 28,29,30 Ocak tarihlerinde ciddi anlamda düşmesi bekleniyor.

İSTANBULDA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da hafta sonu havanın şöyle olması bekleniyor:

İstanbul'da 20 Ocak tarihinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken akşam saatlerinde il genelinde yağmur geçişi olması bekleniyor. Cumartesi günü havanın parçalı bulutlu olması beklenirken hava sıcaklığının en yüksek 15 derece seviyelerinde olması bekleniyor.