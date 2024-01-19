İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? SON DAKİKA AKOM UYARDI!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusu, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle birçok kişi tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacağı belirtildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Bu hafta sonu İstanbul'da, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden itibaren 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor. Yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Pazar sabah saatlerine kadar devam edecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Bugün hava sıcaklığı 17 derecelere kadar çıkacak ancak çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Aralıklarla hafif yağmur bekleniyor. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Pazar sabahına kadar sürecek yağışların etkisiyle şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar görülebileceği öngörülüyor.