İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Kar yerden 3 gün kalkmayacak!

Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusu yanıt buldu. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusu, bir süredir merakla beklenen kar yağışının ne zaman yağacağını merak eden vatandaşlar tarafından aratılıyordu. Şubat ayıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşmeye başlarken, birçok ilçede atıştıran kar yağışı sonrası megakentte yaşayan vatandaşlar şehri beyaza bürüyecek asıl kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyordu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Şubat ayıyla birlikte sıcaklıkların iyiden iyiye düşmesiyle İstanbullular megakenti beyaz örtüyle kaplayacak kar yağışına kilitlenirken, merakla beklenen tarih Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava raporuyla netleşti. İstanbul Valiliği'nin de doğruladığı tarihe göre megakentte pazar akşamı etkili bir kar yağışı bekleniyor. Yağışların 3 gün boyunca İstanbul'da etkisini sürdüreceği ifade edildi.

KIYI KESİMLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN 4 DERECE ALTINDA SEYREDECEK

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.