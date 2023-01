İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusu, ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen sıcaklık rekorlarının kırılmaya devam ettiği İstanbul'da vatandaşlar ilk kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor ve bu nedenle araştırılıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan meteorolojik kaynaklar önemli açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verildi! İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen sıcaklık rekorların kırılması sonrası özellikle İstanbul'da kara hasret kalan vatandaşlar ilk yağışın ne zaman gerçekleşeceğini merak ederken, konuya ilişkin uzmanlardan art arda açıklamalar geldi ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusu yanıt buldu.

Profesör Dr. Orhan Şen, "Bugün Pazartesi Türkiye'de yağış yok. Rüzgar poyraza dönüyor sıcaklıklar 1-2 C azalarak hafta ortası ortalamaya dönecek. Yağış Perşembe günü gelecek batıda yağmur Anadolu'nun iç kesimlerinde karla karışık yağmur yapar" dedi. Şen, İstanbul'la ilgili, "Bugün İstanbul bulutlu ve yağış yok. Sıcaklık 14 C. Hafta içi 10 C ye kadar düşecek. Perşembe öğleden sonra yağmur var" bilgisini verdi.

"27'SİNDEN İTİBAREN YAĞIŞLAR BAŞLIYOR"

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan ise, "27'sinden itibaren yağışların giriş yaptığı bir dönem olacak. 26'sında batı bölgelerine yağış giriş yapacak. 27-28 Ocak itibarıyla doğu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"ŞUBAT AYININ BAŞINDA KAR YAĞMA İHTİMALİ VAR"

"Ocak ayının sonu ile şubat ayının da başında kar yağacak illerimiz olacak" diye konuşan Çalışkan, İstanbul'da bugün ve 3 gün boyunca poyrazın sert eseceğini bildirdi. Çalışkan, "Marmara genelinde rüzgar soğuk esiyor. Perşembe günü Ege'ye kuvvetli sağanak yağış gelecek. Marmara bölgesinde ise yağmur bekleniyor" dedi. Öte yandan Çalışkan, şubat ayının başında İstanbul'a kar yağma ihtimalinin olduğunu dile getirdi.