Şubat ayı ile birlikte Türkiye'nin kar yağışının etkisi altına gireceğini söyleyen NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "Şubat ayı çok bereketli başlıyor yoğun kar yağışı alacağız ancak dezavantajı İzlanda'dan gelen çok soğuk havanın etkisinde kalacağız. İzlanda'dan Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor" dedi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2023 kar yağacak mı?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2023 kar ne zaman, hangi bölgelere yağacak?

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Yurt genelinde havalar iyiden iyiye soğurken meteorolojik kaynaklardan yeni bir uyarı geldi. Yarından itibaren Türkiye'nin İzlanda soğuklarını yaşamaya başlayacağını belirten uzmanlar, Ankara'da pazartesi akşamı, İstanbul'da ise salı gece saatlerinde kar görüleceğini kaydetti.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Doğu'da kar yağışının etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "Doğu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 100 santimetreye ulaşması öngörülüyor. Doğu bölgelerde 4 gün yoğun kar yağışları var zaman zaman Kayseri'de olacak Erzurum'dan Hakkari'ye kadar o bölge hatta kar kalınlığı 60-100 santimetreyi bulabilecek" dedi.

Ankara ve farklı bölgelerde de sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Çalışkan, "Pazartesi akşamı Ankara'da da Bolu ve Konya arasında da kar bekliyoruz. Kar gelecek Ankara'ya. 3 Şubat ile 8 Şubat arasında batı bölgelerde çok yoğun kar yağışları var. Buna Ankara, Bolu İç Ege dahil hatta İzmir'de de kar yağışı etkili olabilir. Fırtınayla tipi ile birlikte yapacak. Salı günü Bursa, Sakarya'nın yüksekleri ve Uludağ'a yoğun kar yağacak.