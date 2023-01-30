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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2023 kar ne zaman, hangi bölgelere yağacak?

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve 2023 kar ne zaman, hangi bölgelere yağacak merak ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yavaş yavaş düşmeye başlarken, İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceği de merak konusu oldu. İstanbul'a kar ne zaman geliyor? İstanbul'a kar yağışı olacak mı 2023? soruları gündeme geliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2023 kar ne zaman, hangi bölgelere yağacak?

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İstanbul'da ne zaman kar yağacağı ve kar yağışı olacak mı soruları gündeme geliyor. Sıcaklığın gün geçtikçe düşmesiyle beraber, İstanbul'a kar ne zaman geliyor ve2023 kar ne zaman, hangi bölgelere yağacak sorularına yanıt aranıyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2023 kar ne zaman, hangi bölgelere yağacak? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da da birkaç gün sonra kar yağışı bekleniyor. Çalışkan, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Çalışkan, "İstanbul'da salı günü öncelikle yağmur var, gece saatlerinde bazı ilçelerde yine kar görülecek. Diğer günlerde de yağmurlar devam edecek. 4 Şubat ile 8 Şubat arasında İstanbul'a kar yağma ihtimali çok yüksek ancak bu kar ne yoğunlukta ne kuvvette hangi ilçeleri daha çok etkiler henüz netlik kazanmadı. Bu arada 7-8 gün aralıklarla yağış var bu yağışlar beklediğimiz gibi olursa barajlardaki doluluk oranını yüzde 10 etkiler" dedi.

2023 KAR NE ZAMAN, HANGİ BÖLGELERE YAĞACAK?

Türkiye'nin İzlanda soğuklarını yaşamaya başlayacağını belirten uzmanlar, Ankara'da pazartesi akşamı, İstanbul'da ise salı gece saatlerinde kar görüleceğini kaydetti.

Şubat ayı ile birlikte Türkiye'nin kar yağışının etkisi altına gireceğini söyleyen NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "Şubat ayı çok bereketli başlıyor yoğun kar yağışı alacağız ancak dezavantajı İzlanda'dan gelen çok soğuk havanın etkisinde kalacağız. İzlanda'dan Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor" dedi.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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