İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2022 Kar ne zaman yağacak? İlk ciddi kar yağışı için tarih verildi!

Aralık ayının sonları yaklaşmamız ile birlikte İstanbul başta olmak üzere 2022 Kar ne zaman yağacak? Soruları merak edilmeye başlandı. İstanbul'da karın ne zaman yağacağını merak eden birçok kişi tarafından İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusu araştırılıyor. Megakent İstanbul'da hissedilen sıcaklık 3 derecelere kadar düştü. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2022 Kar ne zaman yağacak?

Sıcaklıkların giderek düşmesi nedeniyle İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusu gündemde yerini alıyor. 2022 Kar ne zaman yağacak? Sorusu ile birlikte, yılın ilk karının ne zaman yağacağı internet üzerinde araştırılıyor. Ülke genelinde sıcaklıklar giderek düşerken yer yer kar yağışı görmek mümkün. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2022 Kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da günlerdir devam sıcak hava bugün yerini dondurucu bir soğuğa bırakırken, hissedilir sıcaklık 3 dereceye kadar düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Kırklareli'nin Demirköy ilçesine sezonun ilk kar taneleri düştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından vatandaşlar " 2022 KAR NE ZAMAN YAĞACAK? " sorusuna yanıt ararken, merak edilen soruyu Meteoroloji Uzmanı Adil Tek yanıtladı.

2022 KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Adil Tek "Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok. Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ayın 20'sinden sonra kar görülecek" diye konuştu.