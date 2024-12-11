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İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbulluların en çok merak ettiği soruların başında "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" geliyor. Soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı bu günlerde, meteoroloji uzmanları İstanbul'da kar yağışı için ilk tahminlerini paylaştı. Peki, İstanbul 2025 kış sezonunda karla ne zaman buluşacak? İşte detaylar…

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Özellikle Aralık ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde sıcaklıkların giderek düşmesi, kar yağışı beklentilerini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için hava durumu tahminlerini güncellerken, kar yağışıyla ilgili ilk sinyalleri verdi. İstanbulluların merakla beklediği "İstanbul'da ilk kar ne zaman yağar?" sorusunun cevabı, Aralık ayının son günlerinde veya Ocak ayının ilk haftalarında netleşecek gibi görünüyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, İstanbul'da sıcaklıklar Aralık ayı itibarıyla mevsim normallerinin altına düşmeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışlı hava dalgalarının etkili olacağı belirtiliyor. İstanbul'da özellikle yüksek kesimlerde (Çamlıca Tepesi, Aydos Ormanı gibi) kar yağışının Aralık ayının son haftası itibarıyla görülebileceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da 5 günlük hava durumu şöyle;

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

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