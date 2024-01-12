İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusu, AKOM'dan yapılan açıklama nedeniyle araştırma konusu oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ), megakent için kar yağışı uyarısı yaptı. Bu nedenle İstanbul'da yaşamakta olan vatandaşlar ve birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 12 Ocak Cuma İstanbul'a kar saat kaçta yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan vatandaşlara gizli buzlanma uyarısı yapıldı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte yağışların cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Yağışların cuma akşam saatlerinden itibaren kent genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında, 16-25 Ocak tarihlerinde ise mevsim normalleri veya normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.