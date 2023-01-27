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İstanbul'a kar ne zaman geliyor? İstanbul'a kar yağışı olacak mı 2023?

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İstanbul'a kar ne zaman geliyor? İstanbul'a kar yağışı olacak mı 2023?

İstanbul'a kar ne zaman geliyor ve İstanbul'a kar yağışı olacak mı 2023 merakla bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yavaş yavaş düşmeye başlarken, İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceği de merak konusu oldu. İstanbul'a kar ne zaman geliyor? İstanbul'a kar yağışı olacak mı 2023? soruları gündeme geliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman geliyor? İstanbul'a kar yağışı olacak mı 2023?

Son Dakika: İstanbul Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulunduSon Dakika: İstanbul Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

İstanbul'da ne zaman kar yağacağı ve kar yağışı olacak mı soruları gündeme geliyor. Sıcaklığın gün geçtikçe düşmesiyle beraber, İstanbul'a kar ne zaman geliyor ve İstanbul'a kar yağışı olacak mı 2023 sorularına yanıt aranıyor. İstanbul'a kar ne zaman geliyor? İstanbul'a kar yağışı olacak mı 2023? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

Avrupa'daki yüksek basıncın Türkiye'ye yağış getirdiğini söyleyen meteoroloji uzmanları, İstanbul'da şubat ayının ilk haftasında kar beklentisinin olduğunu belirterek 4 Şubat tarihine işaret etti.

İSTANBUL'DA ŞUBAT AYININ BAŞINDA KAR BEKLENİYOR

Avrupa'daki yüksek basınç Türkiye'ye yağış olarak gelirken, NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'da şubat ayının ilk haftasında kar yağışının beklendiğini belirtti. Çalışkan, İstanbul'da 4 Şubat'ta kar yağabileceğini söyleyerek, "Art arda gelecek ve devamı olacak yağışlar gerçekleşecek. 27 Ocak-10 Şubat arasında sıklıkla yağış göreceğiz. Yoğun kar yağışı alacak kentlerimiz de olacak." ifadelerini kullandı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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