İstanbul'a dün gece yarısı etkini gösteren kar yağışı kısa da olsa etkisini gösterdi. Kâr yağışı kısa da olsa kentte büyük sevinç yaşatırken gözler Şubat ayının gelmesiyle kentin tamamını beyazörtü ile ne zaman buluşacağına çevrildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman gelecek? İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye hafta sonundan itibaren yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Uzun zamandır beklenen kar yağışları birçok kentte etkisini gösterirkenvatandaşlar İstanbul'a beklenen kar yağışının ne zaman olacağını sorguluyıor.Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hangi illere kar yağacak? İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul başta olmak üzeri yurdun diğer bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Metroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre :Dün gece yarısı İstanbul'dabir süredir beklenene kar yağışınihayet kendini gösterdi .Gece yarısı birçok ilçede etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde beyaz örtü oluşmasını sağladı. Cuma-Cumartesi günü gelecek olan yeni bir soğuk hava dalgası ile birlikte İstanbul'un kar yağışı alması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'da beklenen kar yağışının Şubat ayının ikinci haftası yaşanası ve bu tarihe kadar kentte Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesinin etkisiyle sıcaklıkların 6-8 derece düşmesi ve kente yer yer sağanak yağışların yaşanamasın bekleniyor.

HANGİ İLERE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji'nin hava tahminine göre Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri, Niğde, Karaman, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Ankara, Eskişehir, Karabük, Bolu ve Bilecik illeri için kar yağışı uyarısı yapıldı. Ayrıca5 il için yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Hakkari ile Malatya'nın doğu, Tunceli'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısında hafif olmak üzere bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı; Afyonkarahisar ve Kütahya ile Uşak'ın doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.