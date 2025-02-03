İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un tahminlerine göre, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların salı gününden itibaren 6-8°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği ve çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı hangi gün başlayacak? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışının daha yoğun olması bekleniyor. Özellikle Arnavutköy, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi ve Şile gibi ilçelerde 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı öngörülüyor.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle trafikte olanların tedbirli olması ve güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri önem arz ediyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da kar yağışı 5 Şubat 2025 Çarşamba günü başlayacak. Sıcaklıklar, salı gününden itibaren 6-8°C birden düşerek kış değerlerine gerileyecek.