Ege'de art arda 4.8 ve 4.3'lük deprem! Halk Santorini'den ayrılıyor

Ege'de korkutan 2 yeni deprem! Onlarca kişi bölgeyi terk ediyor
Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak 'Ön seçim' çıkışı

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı
Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin kararıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış mevsimi İstanbul'a etkisini göstermeye başlıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un son tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Hangi ilçelerde kar görülecek?

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un tahminlerine göre, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların salı gününden itibaren 6-8°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği ve çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı hangi gün başlayacak? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışının daha yoğun olması bekleniyor. Özellikle Arnavutköy, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi ve Şile gibi ilçelerde 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı öngörülüyor.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle trafikte olanların tedbirli olması ve güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri önem arz ediyor.

İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da kar yağışı 5 Şubat 2025 Çarşamba günü başlayacak. Sıcaklıklar, salı gününden itibaren 6-8°C birden düşerek kış değerlerine gerileyecek.
İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Canlı yayında isyan etti
img

Ezeli rakibe gidiyor!
img

Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci elde ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim

Ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene avukatlarından dikkat çeken talimat
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

Yanı başımızdaki 400 depremin ardından yanardağ alarmı verildi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.