İstanbul'a Gelen Dev Kruvaziyer Gemileri Yoğunluk Oluşturdu

İstanbul'a gelen dev kruvaziyer gemileri Galataport ve Sarayburnu limanına yanaşarak yoğunluk oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde 4 dev geminin bazı binalardan daha yüksek olması ilginç manzaralar oluşturdu.

Turizme önemli katkıda bulunan kruvaziyer gemilerinden 4 tanesi İstanbul'da, aynı limanda görüntülendi. Galataport ve Sarayburnu Limanına yanaşan dev gemiler binalardan yüksek boyutları ile görenlerin dikkatini üzerine çekti. Gemilerin sayesinde şehrin turizm hareketliliği de arttı. Adeta yüzen şehirleri andıran dev gemilerin büyüklüğü havadan çekilen görüntülerle net bir şekilde ortaya çıktı. İstanbul'da ilk kez bu kadar yoğun yolcu gemileri aynı anda limanlara bağlı görüntülendi. Galataport'a yanaşan gemilerden 300 metre uzunluğa sahip Norwegıan vıva isimli dev yolcu gemisi 40 metre yüksekliği ile binaların yüksekliğini aşıyor. Mein Schiff 5 isimli 295 metre uzunluğa ve 36 metre yüksekliği ile görenlerin dikkatlerini üzerine çekiyor. Ms Marına 238 metre uzunlukta ve 32 metre yükseklikte olan gemi terasta bulunan havuzu ve katlar arasındaki su kaydırağı özelliği ile ön plana çıkıyor. Sarayburnu Limanına demirleyen 193 metre uzunluktaki Astoria Grande'nin ise 27 metre yüksekliğe sahip olduğu öğrenildi. - İSTANBUL