İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Burs İmkanları

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte İstanbul 29 MayısÜniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Özel Koşulları

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans programlarında bütün kontenjanlar "Burslu", "%50 İndirimli" ve "Ücretli"dir. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesiyle mezun olanlar, "burslu" kategorisine yerleşseler dahi "%50 İndirimli" statüsünde kayıt yaptırabilirler; ancak diğer öğrencilere tanınan indirim, nakit burs ve ücretsiz yurt-yemek imkânlarından yararlanamazlar. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2022-2023 Akademik yılında yerleştirilen öğrenciler için öğrenim ücreti;

Hazırlık sınıflarında 49.500 TL+KDV (53.460 TL); Arapça Mütercim Tercümanlık, Bilgi ve Belge Yönetimi, Felsefe, İlahiyat, Sosyal Hizmet, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programlarında 48.500 TL+KDV (52.380 TL); Arapça Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği programlarında 50.000 TL+KDV (54.000 TL); Ekonomi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Bilişim Sistemleri programlarında 55.600 TL+KDV (60.048 TL); Psikoloji programında 60.000 TL+KDV (64.800 TL) ve Hukuk programında 70.000 TL+KDV'dir (75.600 TL). Ödemeler peşin veya 10 taksitle yapılabilir. Peşin ödenirse %6 indirim uygulanır. Hazırlık sınıfında okutulacak kitaplar o yılın öğrenim ücretine dâhil olup üniversite tarafından verilir. Müteakip yılların eğitim-öğretim ücreti -yıllık ortalama ÜFE artış oranını geçmemek kaydıyla- Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

A) "Burslu" kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilere şu imkânlar sağlanır:

a) "Öğrenim Bursu" (eğitim-öğretim ücretinin tamamını kapsar).

b) "Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Üstün ve Özel Başarı Bursu"

İlgili programın puan türünde,

İlk 100'e girerek yerleşen ve kayıt yaptıranlara dokuz ay süreyle ayda 6.000TL, "TDV Üstün Başarı Bursu",

101-200'e girerek yerleşen ve kayıt yaptıranlara dokuz ay süreyle ayda 5.500 TL, "TDV Özel Başarı Bursu"

201-300'e girerek yerleşen ve kayıt yaptıranlara dokuz ay süreyle ayda 5.000 "TDV Özel Başarı Bursu"

301-400'e girerek yerleşen ve kayıt yaptıranlara dokuz ay süreyle ayda 4.500 "TDV Özel Başarı Bursu"

401-500'e girerek yerleşen ve kayıt yaptıranlara dokuz ay süreyle ayda 4.000 "TDV Özel Başarı Bursu"

501-1000'e girerek yerleşen ve kayıt yaptıranlara dokuz ay süreyle ayda 3.500 TL, "TDV Özel Başarı Bursu"

c) İlgili programın puan türünde,

1.001-2.500'e girerek yerleşen ve kayıt yaptıranlara dokuz ay süreyle ayda 2.500 TL,

2.501-5.000'e girerek yerleşen ve kayıt yaptıranlara dokuz ay süreyle ayda 2.000 TL "Özel Başarı Bursu".

ç) Sözel (SÖZ) ve Dil (DİL) puan türünde 5.001-10.000'e girerek yerleşen ve kayıt yaptıranlara dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL "Destek Bursu".

d) Eşit Ağırlık (EA) ve Sayısal (SAY) puan türünde 5.001-15.000'e girerek yerleşen ve kayıt yaptıranlara dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL "Destek Bursu".

e) "Ücretsiz yurt (kahvaltı ve akşam yemeği dâhil).

f) Hazırlık sınıfında ücretsiz ders kitabı.

B) "%50 İndirimli" kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilere (ilgili programın puan türünde olmak kaydıyla) başarı ve tercih durumlarına göre aşağıdaki imkânlar sağlanır:

a) "Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Üstün ve Özel Başarı Bursu"

İlgili programın puan türünde,

İlk 100'e girerek yerleşen ve kayıt yaptıranlara dokuz ay süreyle ayda 6.000TL, "TDV Üstün Başarı Bursu",

101-200'e girerek yerleşen ve kayıt yaptıranlara dokuz ay süreyle ayda 5.500 TL, "TDV Özel Başarı Bursu"

201-300'e girerek yerleşen ve kayıt yaptıranlara dokuz ay süreyle ayda 5.000 "TDV Özel Başarı Bursu"

301-400'e girerek yerleşen ve kayıt yaptıranlara dokuz ay süreyle ayda 4.500 "TDV Özel Başarı Bursu"

401-500'e girerek yerleşen ve kayıt yaptıranlara dokuz ay süreyle ayda 4.000 "TDV Özel Başarı Bursu"

501-1000'e girerek yerleşen ve kayıt yaptıranlara dokuz ay süreyle ayda 3.500 TL, "TDV Özel Başarı Bursu"

b) Arapça Mütercim Tercümanlık programının "%50 İndirimli" kontenjanlarında ilk 10.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %50 indirim yapılır. Belirtilen indirimden yararlanamadan bu programın "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %30, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %20 indirim yapılır.

c) Arapça Öğretmenliği programının "%50 İndirimli" kontenjanlarında ilk 10.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %50 indirim yapılır. Belirtilen indirimden yararlanamadan bu programın "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %30, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %20 indirim yapılır.

ç) Bilgi ve Belge Yönetimi programının "%50 İndirimli" kontenjanlarında ilk 100.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %100 indirim yapılır. Belirtilen indirimden yararlanamadan bu programın "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %75, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %50 indirim yapılır.

d) Ekonomi programının "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %50, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %25 indirim yapılır.

e) Felsefe programının "%50 İndirimli" kontenjanlarında ilk 100.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %100 indirim yapılır. Belirtilen indirimden yararlanamadan bu programın "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %75, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %50 indirim yapılır.

f) Hukuk programının "%50 İndirimli" kontenjanlarında ilk 30.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %40 indirim yapılır. Belirtilen indirimden yararlanamadan bu programın "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %30, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %20 indirim yapılır.

g) İlahiyat programının "%50 İndirimli" kontenjanlarında ilk 5.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %100 indirim yapılır, 1.001-5.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL "Destek Bursu" verilir ve ücretsiz yurt imkânı (kahvaltı ve akşam yemeği dâhil) sağlanır; 5.001-10.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %100 indirim yapılır ve ücretsiz yurt imkânı (kahvaltı ve akşam yemeği dâhil) sağlanır.

ğ) İlköğretim Matematik Öğretmenliği programının "%50 İndirimli" kontenjanlarında ilk 75.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %40 indirim yapılır. Belirtilen indirimden yararlanamadan bu programın "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %30, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %20 indirim yapılır.

h) İngilizce Mütercim Tercümanlık programının "%50 İndirimli" kontenjanlarında ilk 20.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %40 indirim yapılır. Belirtilen indirimden yararlanamadan bu programın "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %30, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %20 indirim yapılır.

ı) İngilizce Öğretmenliği programının "%50 İndirimli" kontenjanlarında ilk 20.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %40 indirim yapılır. Belirtilen indirimden yararlanamadan bu programın "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %30, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %20 indirim yapılır.

i) İngiliz Dili ve Edebiyatı programının "%50 İndirimli" kontenjanlarında ilk 30.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %40 indirim yapılır. Belirtilen indirimden yararlanamadan bu programın "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %30, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %20 indirim yapılır.

j) Okul Öncesi Öğretmenliği programının "%50 İndirimli" kontenjanlarında ilk 30.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %40 indirim yapılır. Belirtilen indirimden yararlanamadan bu programın "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %30, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %20 indirim yapılır.

k) Özel Eğitim Öğretmenliği programının "%50 İndirimli" kontenjanlarında ilk 15.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %40 indirim yapılır. Belirtilen indirimden yararlanamadan bu programın "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %30, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %20 indirim yapılır.

l) Psikoloji programının "%50 İndirimli" kontenjanlarında ilk 50.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %40 indirim yapılır. Belirtilen indirimden yararlanamadan bu programın "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %30, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %20 indirim yapılır.

m) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programının "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %30, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %20 indirim yapılır.

n) Sınıf Öğretmenliği programının "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %40, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %25 indirim yapılır.

o) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programının "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %50, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %25 indirim yapılır.

ö) Sosyal Hizmet programının "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %50, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %25 indirim yapılır.

p) Tarih programının "%50 İndirimli" kontenjanlarında ilk 30.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %50 indirim yapılır. Belirtilen indirimlerden yararlanamadan "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %30, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %20 indirim yapılır.

r) Türk Dili ve Edebiyatı programının "%50 İndirimli" kontenjanlarında ilk 30.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %50 indirim yapılır. Belirtilen indirimlerden yararlanamadan "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %30, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %20 indirim yapılır.

s) Türkçe Öğretmenliği programının "%50 İndirimli" kontenjanlarında ilk 30.000'e giren ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %40 indirim yapılır. Belirtilen indirimden yararlanamadan bu programın "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %30, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %20 indirim yapılır.

t) Yönetim ve Bilişim Sistemleri programının "%50 İndirimli" kontenjanlarına ilk üç tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %30, 4. veya 5. tercihinden biriyle yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten %20 indirim yapılır.

C) Bilgi ve Belge Yönetimi, Hukuk, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Hizmet, Türkçe Öğretmenliği ve Yönetim ve Bilişim Sistemleri programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden "Burslu" olanların tamamına, ilgili programın "%50 İndirimli" kontenjanlarına yerleşen öğrencilerin %20'sine bir öğretim yılı İngilizce hazırlık sınıfında okuma hakkı tanınır. Taleplerin fazla olması halinde, bulundukları statüde programa giriş puan sırası esas alınır. Bu öğrencilerden ödeme yükümlülüğü olanlar hazırlık sınıfı ücretini lisans dönemi için hak ettikleri indirim oranına göre yaparlar, "Burslu" statüsünde olanlar lisans dönemi için tanınan diğer haklardan da yararlanırlar; ancak devam, başarı ve benzeri konularda zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileriyle aynı yükümlülüklere tabi olurlar.

Ç) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin lisans programlarından birine yerleştirilip kayıt yaptıran Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı çalışanlarının eş ve çocuklarının ödeyecekleri öğrenim ücreti üzerinden ayrıca %10 indirim yapılır.

D) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin lisans programlarından birine yerleştirilip kayıt yaptıran üniversitemiz akademik ve idari personelinin eş ve çocuklarının ödeyecekleri öğrenim ücreti üzerinden ayrıca %10 indirim yapılır.

E) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin lisans programlarından birine yerleştirilip kayıt yaptıran Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs Okulları mezunlarının ödeyecekleri öğrenim ücreti üzerinden ayrıca %10 indirim yapılır.

F) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin lisans programlarından birine yerleştirilip kayıt yaptıran şehit eş ve çocuklarının ödeyecekleri öğrenim ücretinden %100 indirim yapılır.

G) Milli Sporcu Bursu: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki mutabakat metni çerçevesindeki koşulları sağlayan ülkemiz milli sporcularından üniversitemiz lisans programları %50 indirimli kontenjanlarına yerleşen ve kayıt yaptıranlara ödeyecekleri öğrenim ücretinden %100 indirim yapılır (Milli Sporcu Bursu, Üniversitemizin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı mutabakat metni, 2022-2023 Akademik yılı lisans programları özel koşulları ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Burs Yönergesi hükümleri çerçevesinde verilir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Üniversitemizin web sayfasına bakınız).

Ğ) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin lisans programlarında birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden ayrıca %10 oranında indirim uygulanır. Aynı indirim mezunların kardeşleri için de geçerlidir.

H) %50 indirimli veya ücretli olan öğrencilerden -herhangi bir indirim kazanmış olanlar dâhil- hazırlık sınıfında başarı notu 100 üzerinden 90 ve üstünde olanlar ile lisans programında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üstünde olanlar ertesi yıl ödemeleri gereken eğitim-öğretim ücretinin %50'sinden muaf olurlar; 4.00 üzerinden 3.50 başarısını koruyanların %50 muafiyet hakları devam eder.

I) "Öğrenim bursu ve öğrenim ücretinden yapılan indirimler hazırlık programında 2 yarıyıl, lisans programında 10 yarıyıl devam eder; nakit burs, ücretsiz / indirimli yurt vb. hakları olan öğrenci 9 ve 10. yarıyıllarda bu imkânlardan yararlanamaz.

Çift anadal programına kabul edilip koşullarına uyan öğrenciye bulunduğu bursluluk statüsünde iki yarıyıl, yandal programına kabul edilip koşullarına uyan öğrenciye bulunduğu bursluluk statüsünde bir yarıyıl ek süre tanınır. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretler nedeniyle kayıt dondurulduğunda bu süre belirtilen sürelerin dışında tutulur.

"TDV Üstün Başarı Bursu", "TDV Özel Başarı Bursu" ve "Özel Başarı Bursu" öğrencinin hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, lisans sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve başarısız dersinin bulunmaması halinde devam eder; belirtilen burslardan yararlanamadığı dönemde -koşullarını taşıyorsa- kendisine "Destek Bursu" verilir.

"Destek Bursu"nun devam etmesi, hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not ortalamasının 100 üzerinden en az 70, lisans sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması koşuluna bağlıdır.

Hazırlık programının herhangi bir çeyreğinde / kurunda asgari devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, izleyen kur / çeyrek sürecince, devamsızlık son çeyrekte / kurda ise lisans döneminin ilk iki ayında; lisans programının herhangi bir dersinde asgari devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci izleyen yarıyılda nakit bursundan, ücretsiz-indirimli yemek haklarından yararlanamaz. Hazırlık sınıfı öğrencisinin eğitim-öğretim yılı boyunca yapabileceği azami devamsızlık süresini doldurduğu belirlenirse, o yılsonuna kadar ücretsiz-indirimli yurt hakkını da kaybeder.

Bir yarıyıl veya daha az süre uzaklaştırma cezası alan öğrenci bir yarıyıl, daha fazla süre uzaklaştırma cezası alan öğrenci ceza süresi kadar nakit bursundan mahrum olur ve öğrenci yurdundan ücretli bile olsa yararlanamaz.

İ) Üniversite yurtlarında kalanlar "Öğrenci Yurdu Kuralları"na uymakla yükümlüdür.

2022-2023 Akademik yılında üniversitemizce kabul edilip kayıt yaptıran "Burslu" öğrencilere "ücretsiz yurt" (kahvaltı ve akşam yemeği dâhil) imkânı verilir.

2022-2023 Akademik yılında üniversitemiz lisans programlarının "%50 İndirimli" kontenjanlarına yerleştirilen ve kontenjan dahilinde kayıt yaptıran öğrencilere (kahvaltısız) yurt ücretlerinde %50 indirim uygulanır.