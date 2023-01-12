Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ile Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul 2023 kar yağışı ne zaman?

Ocak ayının ortalarına yaklaşılırken havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi sonrası vatandaşlar " İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorularını sormaya başladı. Havaların ayın ortasından itibaren soğumaya başlayacağını ifade eden meteorolojik kaynaklar, "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" yorumlarında bulunuyor. Vatandaşlar İstanbul 2023 kar yağışı ne zaman? Hafta sonu kar yağacak mı gibi konuları da araştırdı.

İSTANBUL 2023 KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

Ocak ayının ortalarına yaklaşılırken havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi sonrası vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorularını sormaya başladı. Havaların ayın ortasından itibaren soğumaya başlayacağını ifade eden meteorolojik kaynaklar, "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" yorumlarında bulunuyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi; "Bugün Batı Akdeniz'de Antalya - Isparta dolayları yağışlı. Yağışlar kıyıda şiddetli yağmur, yükseklerde KKY ve 1200 m üzerinde yoğun kar şeklinde. Ayrıca Eskişehir, Konya'nın batısı Aydın Muğla'da şiddetli olmayan yağmur görülecek. Sıcaklıklar değişmiyor. İstanbul'da yarın yağmur var."