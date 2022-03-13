İstanbul 15 günlük hava durumu! 13 - 28 Mart İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı ne kadar sürecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da 10 günlük hava durumu yanı sıra İstanbul 15 günlük hava durum tahminleri merak ediliyor. Vatandaşlar 15 günlük hava durumu İstanbul tahminleriyle planlarını yapmaya başladı. İstanbul'da 10 günlük hava durumu ve 15 günlük hava durumu araştırmaları yapılıyor. Yarın yağmur yağacak mı, yağış var mı, yarın hava nasıl olacak, hafta sonu hava nasıl olacak gibi sorularla hava tahminleri hakkında bilgi toplanıyor. Peki, İstanbul'da 15 günlük hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava tahminleri...

İSTANBUL 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU!

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul saatlik hava durumu:

Saatlik tahminlerde "Beklenen Hadise" kısmında verilen hava durumu, geçmiş 3 saatlik periyot içindeki hâkim hava durumunu göstermektedir.

Saatlik tahminlerde "Rüzgâr Hamlesi" kısmında verilen değer, geçmiş 3 saatlik periyot içinde rüzgâr hızındaki ani artışı temsil etmektedir.

Saatlik tahminlerde "Hissedilen sıcaklık", aynı saatte tahmin edilen hava sıcaklığı ile nispi nem ve rüzgâr değerlerine göre hesaplanmaktadır. Bu sıcaklık, iklimsel çevre, giysilerin ısı direnci, vücut yapısı ve kişisel durumdan olduğu kadar, termometre sıcaklığı, nispi nem, rüzgâr ve radyasyon gibi dört meteorolojik faktörden etkilendiği için sübjektif bir kavramdır.

İstanbul'da yarın, bu hafta ve hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul 5 günlük hava durumu:

İstanbul'da yarın hava karlı ve en düşük sıcaklık -4 derece, en yüksek sıcaklık 4 derece; nem oranı en düşük %69, en yüksek %83; rüzgar saate 19 km hızla Güney yönünde esecek.