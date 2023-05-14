İstanbul 1. bölge milletvekili adayları kim? İstanbul 1.bölge CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekili aday listesi 2023!
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 14 Mayıs seçimleri heyecanla takip edilirken vatandaşlar arama motorlarında İstanbul 1. bölge milletvekili adayları kim? İstanbul 1.bölge CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekili aday listesi 2023 araması yapıyor.
İstanbul 1. bölge milletvekili adayları kim merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Bu gelişmeyle birlikte oy sayımı başladı. YSK Başkanı Ahmet Yener sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, "14 Mayıs 2023 pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel seçimleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar herhangi bir olumsuz bir durum söz konu olmamıştır" ifadelerini kullandı. Yoğun gündemde merak edilenler arasında ise İstanbul 1. bölge milletvekili adayları kim? sorusu araştırıldı. İşte İstanbul 1.bölge CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekili aday listesi 2023!
- NİMET ÖZDEMİR
- BURAK AKBURAK
- MUSTAFA CİHAN PAÇACI
- BAVER MİROĞLU
- DURSUN ÇOLAK
- TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
- ALİ COŞKUN
- EMİNE KÜÇÜKALİ
- RAŞİT EMİR SÜER
- MURAT KARAMAN
- VEDAT BAYRAM
- YÜCEL COŞKUN
- OĞUZHAN HASAR
- HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU
- CEVAT SARAÇ
- YÜCEL AYDIN
- MERAL ALEMDAR
- AHMET ÇELEBİ
- AHMET SELÇUK CAN
- İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
- AYSEL KIRALİ
- HÜLYA ARICI
- UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ
- BARIŞ TAVLAŞOĞLU
- KADİR KÜRŞAT ARSLAN
- BÜLENT ASLAN
- RAMAZAN UĞURAL
- MEHMET ERİŞEN
- ARİF TEVETOĞLU
- AYŞE KIRAÇ
- ERDAL DEMİR
- SEDAT GÜRKAN
- SEVİM DEMİR
- CELAL MAHMUT SOLAK
- NAZLI YURDUSEVEN
- MURAT KURUM
- ERKAN KANDEMİR
- HASAN TURAN
- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
- HULUSİ ŞENTÜRK
- MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
- TUĞBA IŞIK ERCAN
- İSMAİL ERDEM
- YAHYA ÇELİK
- BEHİYE EKER
- SERKAN BAYRAM
- ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
- AZMİ EKİNCİ
- NURETTİN ALAN
- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
- LEMAN YENİGÜN
- ESMA ERSİN
- UMUT ARMAN SONAY
- ALİ SEVİNÇ
- MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
- RÜSTEM KABİL
- ALİ YAZLI
- AYDOĞAN AHIAKIN
- ZEYNETTİN AYDIN
- CEMAL DONAT
- EBRU SARACOĞLU
- AYŞEGÜL ESRA ATİK
- FATİH ÖGÜN
- ZEYNEP BAYIR
- MURAT AÇIK
- VELİ ARSLAN
- YUNUS FIRAT AYDIN
- MUSTAFA NAİM YAĞCI
- FURKAN GÖKGÖZ
- NURETTİN ALAGÖZ
- GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
- FETHİ AÇIKEL
- GÖKHAN GÜNAYDIN
- BİROL AYDIN
- AHMET ERSAGUN YÜCEL
- ELİF ESEN
- HASAN KARAL
- CEMAL ENGİNYURT
- SELİM TEMURCİ
- ALİ GÖKÇEK
- SUAT ÖZÇAĞDAŞ
- ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU
- SEVGİ KILIÇ
- OLGUN ÇELİK
- DOĞAN ÇAKMAK
- KENAN OTLU
- EFENDİ ARGUNŞAH
- MURAT KANTEKİN
- AYSEMİN GÜLMEZ
- AHMET CAN YILMAZ
- EBRU ZOR
- ERDOĞAN ERDEN
- FÜSUN SÖKMEZ
- NEJLA ERDEM
- BÜLENT KULKULOĞLU
- GÜLLÜ SARAN
- YÜCEL OTO
- NEJDET AY
- ELİFE GAMZE ÖZTÜRK
- HAKAN BEKAR
- DURSUN CAN KIRTORUN
- MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU
- HALE DİLEK TOSUN
- ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ