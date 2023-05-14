İstanbul 1. bölge milletvekili adayları kim? İstanbul 1.bölge CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekili aday listesi 2023!

İstanbul 1. bölge milletvekili adayları kim merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Bu gelişmeyle birlikte oy sayımı başladı. YSK Başkanı Ahmet Yener sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, "14 Mayıs 2023 pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel seçimleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar herhangi bir olumsuz bir durum söz konu olmamıştır" ifadelerini kullandı. Yoğun gündemde merak edilenler arasında ise İstanbul 1. bölge milletvekili adayları kim? sorusu araştırıldı. İşte İstanbul 1.bölge CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekili aday listesi 2023!

İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİM?

İYİ PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI!

NİMET ÖZDEMİR

BURAK AKBURAK

MUSTAFA CİHAN PAÇACI

BAVER MİROĞLU

DURSUN ÇOLAK

TAHA ORHUN ERTÜRKMEN

ALİ COŞKUN

EMİNE KÜÇÜKALİ

RAŞİT EMİR SÜER

MURAT KARAMAN

VEDAT BAYRAM

YÜCEL COŞKUN

OĞUZHAN HASAR

HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU

CEVAT SARAÇ

YÜCEL AYDIN

MERAL ALEMDAR

AHMET ÇELEBİ

AHMET SELÇUK CAN

İHSAN ÖNDER ALBAYRAK

AYSEL KIRALİ

HÜLYA ARICI

UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ

BARIŞ TAVLAŞOĞLU

KADİR KÜRŞAT ARSLAN

BÜLENT ASLAN

RAMAZAN UĞURAL

MEHMET ERİŞEN

ARİF TEVETOĞLU

AYŞE KIRAÇ

ERDAL DEMİR

SEDAT GÜRKAN

SEVİM DEMİR

CELAL MAHMUT SOLAK

NAZLI YURDUSEVEN

AK PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI!

MURAT KURUM

ERKAN KANDEMİR

HASAN TURAN

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

HULUSİ ŞENTÜRK

MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU

TUĞBA IŞIK ERCAN

İSMAİL ERDEM

YAHYA ÇELİK

BEHİYE EKER

SERKAN BAYRAM

ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

AZMİ EKİNCİ

NURETTİN ALAN

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

LEMAN YENİGÜN

ESMA ERSİN

UMUT ARMAN SONAY

ALİ SEVİNÇ

MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU

RÜSTEM KABİL

ALİ YAZLI

AYDOĞAN AHIAKIN

ZEYNETTİN AYDIN

CEMAL DONAT

EBRU SARACOĞLU

AYŞEGÜL ESRA ATİK

FATİH ÖGÜN

ZEYNEP BAYIR

MURAT AÇIK

VELİ ARSLAN

YUNUS FIRAT AYDIN

MUSTAFA NAİM YAĞCI

FURKAN GÖKGÖZ

NURETTİN ALAGÖZ

CHPİSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI!