İstanbul 1. 2. ve 3. bölge neresi? İstanbul ilçe ilçe seçim bölgeleri!

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise İstanbul 1. 2. ve 3. bölge neresi soruları yer alıyor. Peki, İstanbul 1. 2. ve 3. bölge neresi? İşte, İstanbul ilçe ilçe seçim bölgeleri!