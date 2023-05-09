İstanbul 1. 2. ve 3. bölge neresi? İstanbul ilçe ilçe seçim bölgeleri!
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise İstanbul 1. 2. ve 3. bölge neresi soruları yer alıyor. Peki, İstanbul 1. 2. ve 3. bölge neresi? İşte, İstanbul ilçe ilçe seçim bölgeleri!
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında İstanbul 1. 2. ve 3. bölge neresi? İstanbul ilçe ilçe seçim bölgeleri, sorularına yanıt aradı.
İSTANBUL 1. 2. VE 3. BÖLGE NERESİ?
İSTANBUL 1. BÖLGE İLÇELERİ
Seçimlerde, İstanbul 1. Bölge, Anadolu Yakası'nı ifade ediyor: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.
İSTANBUL 2. BÖLGE İLÇELERİ
2. bölge seçim bölgesi ise Avrupa Yakası'nda bazı ilçeleri kapsıyor. Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
İSTANBUL 3. BÖLGE İLÇELERİ
İstanbul 3. seçim bölgesi ilçeleri şöyle: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Göngören, Küçükçekmece ve Silivri.
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