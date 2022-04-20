Istakoz yemek haram mı? Istakoz helal mi?

Istakoz helal mi merak ediliyor. Istakoz yemek caiz mi, günah mı, haram mı? Diyanet'e göre Istakoz yemek haram mıdır? Dinimizde Istakoz yemek caiz mi, helal mi, haram mı, günah mı? İşte Diyanet İşler Başkanlığı kaynaklarına göre yanıtı...

ISTAKOZ YEMEK HARAM MI?

Mâlikî ve Hanbelî âlimlere göre, deniz hayvanları prensip olarak helaldir. Ancak timsah gibi yırtıcı hayvanlar helal değildir.

Şâfiî mezhebinde ise; aslen suda yaşadığı halde karada da yaşayabilen kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanı gibi hayvanlar habis ve zararlı oldukları için helal değildir. Bunların dışında kalan midye, kalamar, ıstakoz, karides gibi deniz ürünlerinin yenmesi ise helaldir.

ISTAKOZ NEDİR?

Istakoz (Nephropidae), denizlerde yaşayan kabuklulardandır. Renkleri türlere göre değişiklik gösterse de mavinin tonlarından yeşil, kahverengiye kadar renklerde görülebilir. 30-35 cm boy 4-5 kiloya kadar büyüyebilirler.

En büyük doğal düşmanlarından birisi ahtapottur. Istakozların uzun gövdeleri, kaslı kuyrukları vardır ve deniz tabanındaki yarıklarda veya oyuklarda yaşarlar. Beş çift bacaktan üçünün, ilk çift de dahil olmak üzere, genellikle diğerlerinden çok daha büyük olan pençeleri vardır. Deniz ürünleri olarak son derece değerli olan ıstakozlar ekonomik açıdan önemlidir ve genellikle yaşadıkları kıyı bölgelerindeki en kârlı ürünlerden biridir.

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