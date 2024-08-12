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İşsizlik oranı ne oldu? Haziran ayı işsizlik oranı arttı mı?

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İşsizlik oranı ne oldu? Haziran ayı işsizlik oranı arttı mı? Haziran ayı işsizlik oranı hakkında bilgiler paylaşıldı. İşsizlik oranında yaşanan değişimler merak konusu oldu. İşsizlik oranının artıp artmadığına dair detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.

Haziran ayında işsizlik oranının ne olduğu merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Genç nüfusta işsizlik oranı da yükseldi. İşsiz sayısı 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. Peki, İşsizlik oranı ne oldu? Haziran ayı işsizlik oranı arttı mı?

HAZİRAN AYINDA İŞSİZLİK ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

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İŞSİZLİK ORANI NE OLDU?

İşgücü 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 107 bin kişi azalarak 35 milyon 827 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

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İŞSİZLİK ORANI ARTTI MI?

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 17,6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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