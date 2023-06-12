Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsiz sayısı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre değişti. Vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilgili ise İşsizlik oranı kaç oldu? İşsizlik oranı belli oldu mu? İşsizlik arttı mı? 2023 İşsizlik oranları! araması yapıldı.

İşsizlik oranı kaç oldu? İşsizlik oranı belli oldu mu? İşsizlik arttı mı? 2023 İşsizlik oranları! merak ediliyor. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %10,2 seviyesinde gerçekleşti. Vatandaşla arama motorlarında işsizlik oranı ile ilgili İşsizlik oranı kaç oldu? İşsizlik oranı belli oldu mu? İşsizlik arttı mı? 2023 İşsizlik oranları! aramasını yapıyor. Detaylar haberimizde...

İŞSSİZLİK ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye'de işsizlik Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,1 iken kadınlarda %14,3 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsiz sayısı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,1 iken kadınlarda %14,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48.4 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %65,9 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53.4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 594 bin kişi artarak 35 milyon 195 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak %53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,7 iken kadınlarda %36,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19.1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile %19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,7, kadınlarda ise %25,4 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış ile %23,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,5 olarak tahmin edildi.