İşsizlik oranı kaç oldu? İşsizlik oranı belli oldu mu? İşsizlik arttı mı? 2022 İşsizlik oranları!

İşsizlik oranı vatandaşların gündeminde yer alan konulardan bir tanesi olarak yer alıyor. TÜİK'in açıklamalarına göre belli olan işsizlik oranı vatandaş tarafından merak edilmekte. Herkesin merakla beklediği işsizlik oranlarının açıklanmasıyla vatandaşlar 2022 güncel işsizlik oranlarını araştırdı. Merak edilen işsizlik oranlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar oranları öğrenmek için arama motorlarını kullandı. Peki, İşsizlik oranı kaç oldu? İşsizlik arttı mı? 2022 İşsizlik oranları!

Son Dakika: Türkiye genelindeki işsiz sayısı ağustos ayında 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayının iş gücü istatistikleri yayınlandı. TÜİK verilerinin merakla araştırılması üzerine Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos ayına ilişkin işsizlik oranlarını haberimizde derledik. Merak edilip araştırılan işsizlik oranları haberimizin devamında yer almakta. Ülkemizde son zamanlarda gündemde olan konulardan birisi ise işsizlik. TÜİK'in açıklamasıyla vatandaşın gündeminde olan işsizlik oranları açıklandı. Peki, İşsizlik oranı kaç oldu? İşsizlik arttı mı? 2022 İşsizlik oranları!

İŞSİZLİK ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 9,6 oldu. İşsizlik Mart 2014'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 312 bin kişi olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,2 puan azalırken, Mart 2014 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 2014 yılının Mart ayında işsizlik oranı yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 18 oldu.

Ayrıca, 2021 ve 2022 yıllarının bazı aylarına ilişkin verilerde revizyona gidildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ağustosta bir önceki aya kıyasla 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bine çıktı. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık artışla yüzde 47,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 266 bin kişi artarak 34 milyon 326 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 53 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 35,1 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ağustosta aylık bazda 0,9 saat artarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ağustosta aylık bazda 2,6 puan azalarak yüzde 19,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 olarak tahmin edildi.