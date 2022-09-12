Herkesin merakla beklediği işsizlik oranlarının açıklanmasıyla vatandaşlar 2022 güncel işsizlik oranlarını araştırdı. Merak edilen işsizlik oranlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar oranları öğrenmek için arama motorlarını kullandı. Peki, İşsizlik oranı kaç oldu? İşsizlik arttı mı? 2022 İşsizlik oranları!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından temmuz ayının iş gücü istatistikleri yayınlandı. TÜİK verilerinin merakla araştırılması üzerine Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayına ilişkin işsizlik oranlarını haberimizde derledik. Merak edilip araştırılan işsizlik oranları haberimizin devamında yer almakta. Ülkemizde son zamanlarda gündemde olan konulardan birisi ise işsizlik. TÜİK'in açıklamasıyla vatandaşın gündeminde olan işsizlik oranları açıklandı. Peki, İşsizlik oranı kaç oldu? İşsizlik arttı mı? 2022 İşsizlik oranları!

İŞSİZLİK ORANI KAÇ OLDU?

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,6 iken kadınlarda %13,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %47,3 oldu. Bu oran erkeklerde %64,6 iken kadınlarda %30,3 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 262 bin kişi azalarak 34 milyon 52 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,7, kadınlarda ise %34,9 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile %19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,2, kadınlarda ise %24,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 saat azalarak 43,1 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 2,0 puan artarak %22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,1 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,0 olarak tahmin edildi.