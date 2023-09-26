İşsizlik maaşı, işten çıkarılan kişilere belirli şartları karşıladıkları sürece İŞKUR tarafından sağlanan bir ödenektir. İşsizlik maaşı alabilmek için kişilerin öncelikle belirli bir süre boyunca prim ödemesi yapmış olmaları ve işten haklı sebep bildirilmeden çıkarılmış olmaları gerekmektedir. Peki, İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI nelerdir, kimler başvurabilir? İşte detaylar...

Hizmet akdinin sona ermesinden sonra, İŞKUR'a başvuran kişiler belirlenen şartları karşıladıkları sürece işsizlik maaşı almaya hak kazanabilir. İşsizlik maaşı alabilmek için kişilerin çalıştıkları süre boyunca prim ödemesi yapmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde tüm şartları karşılayan ve işsizlik ödeneği başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler, İŞKUR tarafından belirli bir düzen içinde maaşlarını almaya başlarlar. Peki, İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI nelerdir, kimler başvurabilir?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

İşsizlik ödenekleri sigortalı işçinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden çıkarılması sonucu doğan bir haktır. İşkur'un ödenek almak için koyduğu şartları sağlayan sigortalı işsizler bu ödeneği 180 gün, 240 gün ya da 300 gün olmak üzere alabilmektedir.

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurma