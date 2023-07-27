Her ay belli bir tarihte yatırılan işsizlik maaşı, merak ediliyor. Banka hesabından ya da PTT Bank üzerinden işsizlik maaşı çekilebilmektedir. Peki, İşsizlik maaşı şartları nedir? İşsizlik maaşına kimler hak kazanabilir? İşsizlik maaşı ne kadar?

Hizmet akdinin sona ermesinden sonra, İŞKUR'a başvuran kişiler belirlenen şartları karşıladıkları sürece işsizlik maaşı almaya hak kazanabilir. İşsizlik maaşı alabilmek için kişilerin çalıştıkları süre boyunca prim ödemesi yapmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde tüm şartları karşılayan ve işsizlik ödeneği başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler, İŞKUR tarafından belirli bir düzen içinde maaşlarını almaya başlarlar. Peki, İşsizlik maaşı şartları nedir? İşsizlik maaşına kimler hak kazanabilir? İşsizlik maaşı ne kadar?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NEDİR?

İşsizlik ödenekleri sigortalı işçinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden çıkarılması sonucu doğan bir haktır. İşkur'un ödenek almak için koyduğu şartları sağlayan sigortalı işsizler bu ödeneği 180 gün, 240 gün ya da 300 gün olmak üzere alabilmektedir.

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları