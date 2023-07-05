Her ay belli bir tarihte yatırılan işsizlik maaşı, merak ediliyor. Banka hesabından ya da PTT Bank üzerinden işsizlik maaşı çekilebilmektedir. Peki, İşsizlik maaşı saat kaçta yatıyor? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı hangi gün saat kaçta yatar? İŞKUR maaşları ne zaman yatıyor?

Hizmet akdinin sona ermesinden sonra, İŞKUR'a başvuran kişiler belirlenen şartları karşıladıkları sürece işsizlik maaşı almaya hak kazanabilir. İşsizlik maaşı alabilmek için kişilerin çalıştıkları süre boyunca prim ödemesi yapmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde tüm şartları karşılayan ve işsizlik ödeneği başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler, İŞKUR tarafından belirli bir düzen içinde maaşlarını almaya başlarlar. Peki, İşsizlik maaşı saat kaçta yatıyor? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı hangi gün saat kaçta yatar? İŞKUR maaşları ne zaman yatıyor?

İŞSİZLİK MAAŞI SAAT KAÇTA YATIYOR?

Başvurusu olumlu sonuçlandığı takdirde işsizlik maaşı almaya başlayacak olan kişiler, PTTBank'tan işsizlik maaşını çekebilirler. Ayrıca kişiler, IBAN'ını bildirdikleri banka hesabından da işsizlik ödemelerini alabilmektedir. Her ayın 5'inde yatırılan işsizlik ödeneği, bayramlarda ya da bazı istisnai durumlarda daha erken yatabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI AYIN KAÇINDA YATIYOR?

Aylık olarak 5'inde ilgili hesaplara yatırılan işsizlik ödeneği, İŞKUR'a bildirilen IBAN'ın ait olduğu banka hesaplarının mobil uygulaması üzerinden kontrol edilebilir. Bununla birlikte kişiler, işsizlik ödeneklerini PTTBank üzerinden de alabilir. Her ayın 5'inde ödenen işsizlik maaşı, kimi durumlarda öne çekilebilir.

İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?

İşsizlik ödenekleri sigortalı işçinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden çıkarılması sonucu doğan bir haktır. İşkur'un ödenek almak için koyduğu şartları sağlayan sigortalı işsizler bu ödeneği 180 gün, 240 gün ya da 300 gün olmak üzere alabilmektedir. Bu ay 5 Haziran 2023 tarihinde vatandaşların hesaplarına geçen işsizlik maaşı ödenmiş durumdadır. Temmuz ayının işsizlik maaşları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ikinci bir açıklama gelmediği takdirde 5 Temmuz 2023 tarihinde vatandaşların hesaplarına geçecektir. Şu anda bakanlıktan konuyla alakalı bir açıklama bulunmuyor.