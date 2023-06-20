İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, kaç ay alınır? sorularına yanıt aranıyor. Asgari ücret yüzde 34 zamla 11.402 TL oldu. Bu noktada gözler asgari ücret oranı kadar artacak olan kıdem tazminatı, işsizlik maaşına çevrildi. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, kaç ay alınır?

İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, kaç ay alınır? merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için bu sabah 3. toplantısını gerçekleştirdi. İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, kaç ay alınır? sorularına yanıt aranıyor. İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, kaç ay alınır? Detaylar haberimizdedir…

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için bu sabah 3. toplantısını gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yeni asgari ücret açıklandı. Asgari ücret yüzde 34 artışla net 11.402 TL olarak duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ücretin tarafların uzlaşısıyla belirlendiğini ve asgari ücrete kamu desteği de 400 TL'den 500 TL'ye çıkarıldığını söyledi.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR, KAÇ AY ALINIR?

Asgari ücret yüzde 34 zamla 11.402 TL oldu. Bu noktada gözler asgari ücret oranı kadar artacak olan kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primlerine çevrildi. İşte kalem kalem tüm detaylar.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI 5 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Bu gelişmenin ardından gözler asgari ücrete gelen zam oranı kadar değişecek olan maaşlara çevrildi. İşte yeni işsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı ve çok daha fazlasına ait detaylar.

Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük zam sonrasında en düşük 3.972 TL olan işsizlik maaşı, 5.3625 TL'ye yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı 10.731 lira olacak.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı, 10 bin TL düzeyinden 13.414 liraya yükseldi.

65 yaş aylığı 2.604 TL'den 3.490 liraya yükseldi.

Engelli aylığı 40-69 oranında engelliler için 1.738 TL seviyesinden 2.330'a çıktı. Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise bu rakam 3.497 lira oldu.

SGK, Genel Sağlık Sigortası primi 402,4 TL'ye yükseldi.

Doğum ve askerlik borçlanmasında 1 Temmuz'dan itibaren en düşük prim günlük 143 lira, en yüksek de 930 oldu.

Asgari ücretliler yüzde 34.04 zammın ardından ayakta tedavide günlük 299.5 lira, yatarak tedavide ise 224.7 TL ödeme yapılacak.

Lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari zammıyla değişti. Staj ücreti artık 3.420 lira olacak.

İşte kalem kalem tüm maaşlar: