Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar işsizlik maaşı ne kadara yükselecek merak etti. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı kaç TL'ye yükseldi? Yeni yılda zamlı işsizlik maaşı kaç lira? İşte güncel işsizlik maaşı ve detaylar...

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı ve GSS primi gibi kalemlerde asgari ücrete gelen zam oranında artış oldu. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı kaç liraya yükseldi? Zamlı işsizlik maaşı hangi ay hesaba yatacak? İşte bilgiler...

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLDU 2023?

Aralık ayı boyunca 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçerek 2023 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı. Buna göre yeni asgari ücret, 8 bin 506 TL oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

Asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylıklarında değişiklikler yaşandı.

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik Maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Asgari ücrete yüzde 54,66 zam oldu ve en düşük işsizlik maaşı 3048,9 lira, en yüksek de 7885,4 lira olarak ödenecek.