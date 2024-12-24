Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2025?

Stajyer maaşı ne kadar 2025? Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret tutarı açıkladı.17 bin 2 TL olan asgari ücret yeni yıl için 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Yapılan zamla birlikte stajyer maaşı ne kadar oldu belli oldu. Peki, Stajyer maaşı ne kadar oldu?

STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bakan Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını açıklaması ile birlikte birçok kalemin de tutarları değişti. En düşük işsizlik maaşı 10 bin 332 lira olurken; GSS primi aylık 781 lira oldu.

Stajyer ücretleri 5 bin 100 TL olarak ödenirken; 2025 yılı asgari ücret zammı ile birlikte stajyer maaşı 6 bin 630 TL oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 600 lira olarak uygulanan GSS primi de yeni asgari ücretle birlikte arttı. Zammın ardından GSS primi aylık 781 TL oldu.

Yapılan zamla birlikte 2025 yılı itibariyle işten ayrılacak olan işçilere, emekli olacak olanlara veya diğer haklı sebeplerle işyerinden ayrılanlara en az 26.002 TL kıdem tazminatı ödenecek. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zammı ile belli olacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi 2024 yılında 600,07 TL olarak uygulanırken; yeni yılda yüzde otuz artışla 780,09 TL'ye olarak belirlenmiş oldu.

Doğum ve askerlik borçlanması en düşük 213 TL, en yüksek bin 600 TL olarak uygulanırken; zamların ardından askerlik ve doğum borçlanması en düşük 277 TL, en yüksek 2 bin 80 TL oldu.