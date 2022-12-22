İşsizlik maaşı, 2023 yılı için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açıklanması beklenen asgari ücret zammı ile belli olacak. İşsizlik maaşı bilindiği üzere sigortalı olarak çalışan kişimim son dört aylık prime esas kazancı baz alınarak hesaplanıyor. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşsizlik maaşı asgari ücret zammı sonrası kaç TL olacak? İşsizlik maaşına yüzde kaç zam gelecek?

Asgari ücret artış oranı ne kadar oldu? 2023 Asgari ücret zam oranı ne? Asgari ücret ne kadar zam geldi?

Asgari ücrete uygulanacak zam oranının belirlenmesiyle birlikte işsizlik maaşı zammı gündeme gelecek. Vatandaşların çalışmadıkları süre zarfında aldıkları işsizlik maaşına uygulanacak artış da netlik kazanacak. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşsizlik maaşı asgari ücret zammı sonrası kaç TL olacak? İşsizlik maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İŞSİZLİK MAAŞI 2022 NE KADAR? EN DÜŞÜK EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI RAKAMLARI

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira olarak ödenecek. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor.

2023 YENİ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Sigortalın son dört aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan işsizlik maaşı, kişinin günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanır.

Asgari ücret brüt tutarının yüzde 80'ini geçemeyen işsizlik maaşına % 30 zam uygulanması halinde yeni maaş 6 bin 628 liraya yükselecek.

Yeni asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde en düşük işsizlik maaşı 2 bin 759 TL, en yüksek 7 bin 137 TL'ye yükselecek.

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 2 bin 957 TL'ye, en yüksek 7 bin 647 liraya çıkacak.

İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİYOR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

HANGİ DURUMLARDA İŞSİZLİK MAAŞI KESİLİR?

- İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,

- Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin, işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

- İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri "Emeklilik" gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

- İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılır veya güncellenir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkânı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.