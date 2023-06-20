İşsizlik maaşı ne kadar 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, bayramdan önce yatar mı? sorularına yanıt aranıyor. İşkur tarafından gerekli şartları sağlayan sigortalı işsizlere dönük işsizlik maaşı uygulaması devam ediyor. İşsizlik maaşı ne kadar 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, bayramdan önce yatar mı? gündeme geliyor. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, bayramdan önce yatar mı?

İşsizlik maaşı ne kadar 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, bayramdan önce yatar mı? merak ediliyor. İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşsizlik maaşı ne kadar 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, bayramdan önce yatar mı? sorularına yanıt aranıyor. İşsizlik maaşı ne kadar 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, bayramdan önce yatar mı? Detaylar haberimizdedir…

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR 2023?

Sigortalı işsizlerin hak ettiği işsizlik maaşı her ayın 5'inde vatandaşın İşkur'a beyan ettiği banka hesabına yatıyor. 180, 240 veya 300 gün olarak alınabilen işsizlik ödeneğinin bazı şartları var. İşte bu şartlar:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

Şartları sağlayan sigortalı işsizlerin asgari ücretle çalışmış oldukları varsayıldığında ödenecek işsizlik ödeneği miktarı 3 bin 972 TL 82 kuruş olarak hesaplanıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

İşsizlik ödenekleri sigortalı işçinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden çıkarılması sonucu doğan bir haktır. İşkur'un ödenek almak için koyduğu şartları sağlayan sigortalı işsizler bu ödeneği 180 gün, 240 gün ya da 300 gün olmak üzere alabilmektedir. Bu ay 5 Haziran 2023 tarihinde vatandaşların hesaplarına geçen işsizlik maaşı ödenmiş durumdadır. Temmuz ayının işsizlik maaşları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ikinci bir açıklama gelmediği takdirde 5 Temmuz 2023 tarihinde vatandaşların hesaplarına geçecektir. Şu anda bakanlıktan konuyla alakalı bir açıklama bulunmuyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamada 2023 yılı Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıklarının hangi tarih aralığında vatandaşların hesaplarına yatırılacağı açıklanmıştı. İşsizlik ödeneği yani işsizlik maaşı normal sürecinde her ayın 5'inde sigortalı işsizlerin hesaplarına yatar. Bu ay 5 Haziran 2023 tarihinde yatan işsizlik maaşı hali hazırda vatandaşların hesaplarına geçmiştir. Temmuz ayının işsizlik maaşları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ikinci bir açıklama gelmediği takdirde 5 Temmuz 2023 tarihinde vatandaşların hesaplarına geçecektir. Şu anda bakanlıktan konuyla alakalı bir açıklama bulunmuyor.