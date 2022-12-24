Çalıştığı yerden kendi rızası halinde ayrılmak zorunda kalan kişiler işsizlik maaşı şartları maddelerine uygun ise belirli bir süre bu ücreti alabilecek. Peki, İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik Maaşı Şartları 2022, İŞKUR İşsizlik Maaşı Alma Şartları Neler, Nasıl Alınır ve Hesaplanır?

İşsizlik maaşı için başvuru yapmayı düşünenlerin akıllarına ilk olarak şartların neler olduğu geliyor. İşsizlik maaşı şartları için uygun olup olmadığını bu başlık altında yer alan maddelere göre kontrol edebilirsiniz. Peki, İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik Maaşı Şartları 2022, İŞKUR İşsizlik Maaşı Alma Şartları Neler, Nasıl Alınır ve Hesaplanır? İşte detaylar haberimizde...

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Kendi isteği dışında, herhangi bir kusuru olmadan işten ayrılmak zorunda kalma,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 lirayaydı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından yeni işsizlik maaşı ödenekleri de belli oldu. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

İşsizlik maaşı hesaplama işlemi sigortalı bir işçinin son dört aylık prime esas kazançları göz önünde bulundurularak, günlük Ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. Öte yandan işsizlik maaşı damga vergisi haricinde bir vergi ya da kesintiye tabi tutulmamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı başvuru ekranına e devlet ekranından ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak işsizlik maaşı ödeneği için başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz.