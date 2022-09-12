TÜİK, Temmuz 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Bu sayede birçok kişi tarafından merak edilen İşsizlik azaldı mı? Güncel işsizlik oranı kaç? İşsizlik yüzde kaç oldu? Gibi sorular da yanıt bulmuş oldu. Peki, İşsizlik azaldı mı? Güncel işsizlik oranı kaç? İşsizlik yüzde kaç oldu? İşsizlik rakamları açıklandı mı? İşte güncel işsizlik oranları!

İşsizlik azaldı mı? Sorusu, son zamanlarda birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. TÜİK, Temmuz 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklaması ile birlikte merak edilen sorular cevap buldu. Peki, İşsizlik azaldı mı? Güncel işsizlik oranı kaç? İşsizlik yüzde kaç oldu? İşsizlik rakamları açıklandı mı? İşte güncel işsizlik oranları!

İŞSİZLİK AZALDI MI?

TÜİK, Temmuz 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Kurumun verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 10,1 olarak gerçekleşirken, 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu.

İSTİHDAM ORANI NE KADAR OLDU?

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %47,3 oldu. Bu oran erkeklerde %64,6 iken kadınlarda %30,3 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK NE KADAR OLDU?

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile %19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,2, kadınlarda ise %24,7 olarak tahmin edildi.

TÜRKİYE ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR?

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 saat azalarak 43,1 saat olarak gerçekleşti.