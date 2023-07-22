Issık Göl Uluslararası Havaalanı'na Özbek turistler karşılandı

Kırgızistan'ın Issık Göl sahillerinde tatilini geçirmek için Issık Göl Uluslararası Havaalanı'na gelen ilk Özbek turist kafilesi ekmek ve kaymak ile karşılandı. Özbekistan'dan gelen ilk turist kafilesinde 177 kişi yer aldı. Issık Göl, eşsiz güzelliği ile turist çekiyor.

Kırgızistan'ın Issık Göl sahillerinde tatilini geçirmek için Issık Göl Uluslararası Havaalanı'na gelen ilk Özbek turist kafilesi ekmek ve kaymak ile karşılandı.

Issık Göl Bölgesi'nin Tamçı köyündeki Issık Göl Uluslararası Havaalanı çalışanları, Özbek turistler için karşılama töreni düzenledi.

Havaalanı pistine inen uçağa su püskürtüldü ve uçaktan inen yolculara ekmek ve kaymak ikram edildi.

Özbekistan'dan gelen ilk turist kafilesinde 177 kişi yer aldı.

Issık Göl eşsiz güzelliği ile turist çekiyor

Kırgızistan'ın kuzeyinde yer alan ve ülkenin "incisi" olarak adlandırılan Issık Göl eşsiz güzelliği ile büyülüyor.

Dünyanın en büyük göllerinden biri olan Issık Göl, Tanrı Dağları üzerindeki Küngey ve Terskey adlı sıradağların arasında yer alıyor.

Yaz aylarında gölün ortalama 22 derece olan su sıcaklığının kısa sürede düşmesiyle göl sezonu da kısa sürüyor.???????