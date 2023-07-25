Issık Göl'de Şişme Botun Tekneye Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırgızistan'ın tatil merkezi Issık Göl'de şişme botun yolcu taşıyan tekneye çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi. Issık Göl Bölge Emniyet Müdürlüğü, Issık Göl'de sürat teknesine bağlanarak çekilen şişme botun, gezi teknesine çarptığını duyurdu. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan bir kişinin de sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.