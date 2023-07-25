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Issık Göl'de Şişme Botun Tekneye Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Turizm Haberleri

Kırgızistan'ın tatil merkezi Issık Göl'de şişme botun yolcu taşıyan tekneye çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi. Issık Göl Bölge Emniyet Müdürlüğü, Issık Göl'de sürat teknesine bağlanarak çekilen şişme botun, gezi teknesine çarptığını duyurdu. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan bir kişinin de sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Kırgızistan'ın tatil merkezi Issık Göl'de şişme botun yolcu taşıyan tekneye çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Issık Göl Bölge Emniyet Müdürlüğü, Issık Göl'de sürat teknesine bağlanarak çekilen şişme botun, gezi teknesine çarptığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan bir kişinin de sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Turizm

Emniyet Müdürlüğü Kırgızistan Turizm Haberler

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