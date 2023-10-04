İşrak namazı, sabah namazından sonra kılınan nafile bir namaz türüdür. İslam'da nafile namazlar, farz namazların dışında isteğe bağlı olarak kılınan ibadetlerdir. İşrak namazı da bu nafile namazlardan biridir. Peki, İşrak namazı ne zaman kılınır? Kuşluk namazı ne zaman kılınır?

İşrak namazı için özel bir rekât sayısı belirtilmemiştir. İhtiyaç ve isteğe bağlı olarak kişi bu namazı 2, 4, 6 veya daha fazla rekât olarak kılabilir. Her rekâtta Fatiha suresi ve başka bir sure okunur. İşrak namazı, birçok müslüman tarafından günün başlangıcında Allah'a şükretmek, günün bereketini dilemek veya günahları affettirmek amacıyla kılınır. Merak edilenler arasında ise İşrak namazı ne zaman kılınır? Kuşluk namazı ne zaman kılınır? soruları yer aldı.

İŞRAK NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İşrak namazı, güneşin doğduğu an itibarıyla kılınır ve genellikle sabah namazından hemen sonra veya biraz zaman sonra kılınır. İşrak kelimesi, "günün doğuşu" veya "parlama" anlamına gelir ve bu namaz, güneş doğduktan sonra kılınan bir ibadet olduğu için bu ismi almıştır.

DİYANET AÇIKLAMASI

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

KUŞLUK (DUHA) NAMAZI NASIL KILINIR?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

1. Rekat duha namazı

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2.Rekat duha namazı

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.