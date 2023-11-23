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İsrailli vekilden skandal sözler: Müzakereler sırasında 300 noktayı vurduk, anlaşma başlayana kadar vurmaya devam edeceğiz

Hamas ile uzlaşmaya varılan ancak İsrail'in yan çizmeye başladığı rehine anlaşmasında küçük ayrıntılar kaldığını duyuran Ulusal Birlik Milletvekili Ze'ev Elkin, "Müzakereler sırasında Hamas'a ait 300 noktayı vurduk, ateşkes anlaşması yürürlüğe girene kadar vurmaya devam edeceğiz, bitiminden bir dakika sonra da vurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.