İsrailli turistler Alanya'yı gezdi

Çoğunluğu İsrailli turistlerden oluşan bin 671 yolcusu ve 577 personeli bulunan lüks kruvaziyer sabah saatlerinde Alanya Limanı'na geldi. Crown Iris adlı lüks kruvaziyerden inen yolcular bol bol alışveriş yapıp ilçeyi gezdi.

Antalya'nın Alanya ilçesine turist akını sürüyor. İsrail Hayfa Limanı'ndan hareket eden ve bugün Alanya'ya demirleyen Panama bandıralı Crown Iris isimli lüks kruvaziyer gemisinde çoğunluğu İsrailli turistlerden oluşan bin 671 turist ve 577 personel bulunuyor. Gemiden inen turistlerin bir bölümü kafileler halinde tur otobüslerine binerken, bazıları da Alanya'nın tarihi ve turist yerlerini gezdi. Esnafı dolaşan turistler alışveriş yapma fırsatı da buldu.

Esnaf memnun

Alanya'da turistlerin gözde mekanlarından birisi olan İskele esnafı, ilçelerine yapılan bu turlardan memnun olduklarını söyledi. Bölgede esnaflık yapan Bülent Kahriman, "Geminin bize faydası büyük. 5-10 sene önce de geliyorlardı. İyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Birkaç yıl önce ara vermişlerdi, devamlı gelmeleri esnafın yararına olur" dedi.

Diğer esnaf da günübirlik bu turların kendilerine faydası olduğunu ve ekonomiye katkı sağladığını söyledi. Geminin gece saat 01.00'de Hayfa Limanı'na gitmek üzere Alanya'dan demir alacağı bildirildi. - ANTALYA