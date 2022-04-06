İsrailli Araştırmacılar, Küresel Isınma Nedeniyle Kuşların Vücut Şekillerinin Değiştiğini Buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrailli Araştırmacılar, Küresel Isınma Nedeniyle Kuşların Vücut Şekillerinin Değiştiğini Buldu

Xinhua - Genel
 - Güncelleme:
İsrailli Araştırmacılar, Küresel Isınma Nedeniyle Kuşların Vücut Şekillerinin Değiştiğini Buldu

KUDÜS, 6 Nisan (Xinhua) — Küresel Ekoloji ve Biyocoğrafya dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, TAU'dan araştırmacılar, 7.981 müze örneğinin morfolojisini analiz etti ve her türün kütlesinin ve boyutlarının hem zamanla hem de sıcaklık anomalisinin bir fonksiyonu olarak nasıl değiştiğini ölçtü. Ekip, son 70 yılda, kuş türlerinin yarısından fazlasının vücut şekillerinde, daha uzayarak ya da daha zayıf […]

KUDÜS, 6 Nisan (Xinhua) — Küresel Ekoloji ve Biyocoğrafya dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, TAU'dan araştırmacılar, 7.981 müze örneğinin morfolojisini analiz etti ve her türün kütlesinin ve boyutlarının hem zamanla hem de sıcaklık anomalisinin bir fonksiyonu olarak nasıl değiştiğini ölçtü. Ekip, son 70 yılda, kuş türlerinin yarısından fazlasının vücut şekillerinde, daha uzayarak ya da daha zayıf bir kütle haline gelerek, her ikisi de yüzey alanının artmasına yol açan kalıcı değişiklikler gösterdiğini buldu. Modellerin kullanıldığı araştırmada, değişikliklerin zaman içinde yüzey alanı/hacim oranında yüzde 28,9'luk bir artışa tekabül ettiği ve bunun da küresel ısınmanın bir santigrat derecesi başına yüzde 12,2'lik bir artışa karşılık geldiği bulundu.

Araştırmaya göre, yükselen sıcaklığın morfoloji üzerindeki etkisi, coğrafi farklılığın etkisinden "kabaca 10 kat daha kuvvetli" oldu ve değişen iklim koşullarına ortak bir tepkiyi yansıttı. Araştırmada, vücut uzunluğundaki değişikliklerin göçmen türlerde daha fazla meydana gelme eğiliminde olduğu, vücut kütlesindeki değişikliklerin ise yerleşik kuşlar için daha tipik olduğu keşfedildi. "Avrasya ve Afrika'dan gelen göçmen kuşlarda değişikliklerin bulunması, küresel bir olağanüstülüğe tanık olduğumuzu gösteriyor" diyen araştırmacılar, "Bununla birlikte, bu esnekliğin sıcaklıklar artmaya devam ettikçe yeterli olmayabileceğinden endişe duyduklarını" ifade ettiler.

Xinhua / Genel

Nisan, Genel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title