Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları ile ilgili 41 ayet geçiyor. Peki Kuran Gazze'yi kana bulayan İsrail'den nasıl bahsediyor? İsrail yok mu olacak? Kuran-ı Kerim'de geçen 41 İsrail ayeti nedir? İşte detaylı bilgiler!

Günümüzde İsrail olarak bilinen İsrailoğulları ile alakalı Kuran-ı Kerim'de pek çok ayet vardır. Peki, Kuran-ı Kerim'de geçen 41 İsrail ayeti nedir? İsrail yok mu olacak?

KURAN-I KERİM'DE GEÇEN 41 İSRAİL AYETİ NEDİR?