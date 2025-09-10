İsrail Yemen'e neden saldırdı, İsrail Yemen arasında savaş mı çıktı?

Son 24 saat içinde İsrail ordusu farklı cephelerde operasyonlarını artırdı. Suriye, Tunus, Katar, Lübnan ve uluslararası sulardaki bölgeler hedef alınırken, bugün Sana'daki saldırı ile listeye Yemen de eklendi. Olay yerinden gelen görüntülerde Savunma Bakanlığı binasından yükselen dumanlar dikkat çekti. Peki, İsrail'in Yemen'e yönelik bu hamlesi yeni bir savaşın işareti mi?

İSRAİL'İN YEMEN'E NEDEN SALDIRDI?

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edildi.

İlk saldırı Suriye'ye yapıldı. İsrail savaş uçakları, Humus'taki hava savunma birliklerini, Lazkiye'deki füze ve mühimmat depolarını ve Palmira'daki radar ünitelerini hedef aldı. Bu operasyon, bölgedeki İran destekli grupların askeri kapasitesini zayıflatma amacı taşıyordu.

TUNUS AÇIKLARINDA KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA İHA SALDIRISI

9 Eylül sabahı, Tunus açıklarında Küresel Sumud Filosu'na ait bir gemi İHA saldırısına uğradı. Filonun lider gemisi "Family Boat" hasar aldı. Gemide ilaç, bebek maması ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu açıklandı.

KATAR'DA HAMAS TOPLANTISI HEDEF ALINDI

Aynı gün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerinin katıldığı bir toplantı vuruldu. Musa Ebu Marzuk ve Halid Meşal'in de aralarında olduğu yöneticilerin hedef alındığı saldırıda Hamas ölü olmadığını duyurdu. Ayrıca El Udeyd Hava Üssü yakınındaki Hamas ofisi de İsrail'in saldırı listesine dahil edildi.

LÜBNAN'DA HİZBULLAH'A AĞIR DARBE

8 Eylül'de İsrail uçakları, Lübnan'ın doğu ve güneyinde Hizbullah'a bağlı "Rıdvan" yapılanmasını hedef aldı. Bekaa Vadisi'ndeki kamplar ve cephanelikler, Hermel bölgesindeki üsler ile El Kasr ve El Kusayr çevresindeki noktalar yoğun bombardıman altında kaldı.

SAVUNMA BAKANI KATZ'TAN TEHDİT

Saldırıların ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaması ve silahsızlanmayı kabul etmemesi halinde Gazze'yi harabeye çevirme tehdidinde bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Hamas'ı "yok etmekle" tehdit etti.

GAZZE'DE YÜKSEK KATLI BİNALAR VURULDU

Tel Aviv yönetimi, kara saldırılarına hazırlandığı Gazze'de çoğu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yüksek katlı binaları hava saldırılarıyla yıktı. Şehrin simgesi olan çok sayıda bina yerle bir edilirken, birkaç gün içinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı.

YEMEN'DE HUSİLERE SALDIRI

Bugün ise İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi. Husilerin Ramon Havalimanı'na yönelik saldırısına misilleme olarak gerçekleştirilen operasyonda, Husilere ait Savunma Bakanlığı hedef alındı. Saldırıda 9 kişi öldü, 118 kişi yaralandı. Görüntülerde başkent semalarından yükselen yoğun duman dikkat çekti.