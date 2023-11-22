Hamas ve İsrail'in uzlaşmaya vardığı 4 günlük geçici ateşkes ve karşılıklı rehine takasını içeren anlaşmaya Hizbullah'tan ilk yorum geldi. Ateşkes anlaşmasını saygıyla karşıladıklarını belirten Hizbullah kaynakları, "Ateşkesin bir parçası değiliz ama İsrail ateşkese uyarsa biz de Hizbullah olarak ateşkese bağlı kalacağız" diye konuştu.

İsrail ve Hamas arasındaki anlaşmaya Hizbullah'tan ilk sözler: Ateşkesin bir parçası değiliz ama bağlı kalacağız

İsrail ve Hamas arasında 4 günlük geçici ateşkesi de içeren rehine takası anlaşmasına ilişkin Hizbullah'tan ilk açıklama geldi. El Cezire'ye konuşan Hizbullah kaynakları, anlaşmaya saygı duyacaklarını belirterek, "Ateşkesin bir parçası değiliz ama İsrail ateşkese uyarsa biz de Hizbullah olarak ateşkese bağlı kalacağız" ifadelerini kullandı.

HAMAS VE İSRAİL REHİNE TAKASINDA ANLAŞTI

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, 47 gündür Gazze'ye insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Bir süredir pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı geçici ateşkes ve rehine takası konusunda İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varıldı.

"İSRAİL ATEŞKESE UYARSA, BİZ DE BAĞLI KALACAĞIZ"

4 günlük ateşkesi de içeren anlaşmayla ilgili Hizbullah'tan ilk açıklama geldi. El Cezire'ye konuşan Hizbullah kaynakları, anlaşmaya saygı duyacaklarını belirterek, "Ateşkesin bir parçası değiliz ama İsrail ateşkese uyarsa biz de Hizbullah olarak ateşkese bağlı kalacağız" dedi.

İSRAİL: GAZZE'DEKİ İLK REHİNELER YARIN SABAH SERBEST BIRAKILACAK

İsrail ile Hamas 4 günlük geçici ateşkes ve esir takası üzerinde anlaşmaya vardı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nden ilk rehinelerin yarın serbest bırakılmasının beklendiğini ifade etti. Bakan Cohen, ilk etapta kaç kişinin serbest bırakılacağına dair detay vermedi.

HAMAS: ATEŞKES YARIN SAAT 10.00'DA BAŞLAYACAK

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Merzuk ise Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, 4 günlük geçici ateşkesin yarın saat 10.00'da başlayacağını söyledi.

50 REHİNE SERBEST BIRAKILACAK

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gece saatlerinde yapılan açıklamada, kabinenin dün akşam yapılan oylamada Gazze'deki esirlerin tümünün serbest kalması hedefinin ilk aşamasını onayladığı duyuruldu. Açıklamada, "Buna göre kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 gün boyunca serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor. Her 10 rehinenin serbest bırakılması, çatışmalara ek 1 gün ara daha verilmesini sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

"İNSANİ YARDIM TAŞIYAN YÜZLERCE TIR GAZZE'YE GİRECEK"

Hamas'tan yapılan açıklamada ise anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde bulunan 150 Filistinli kadın ve çocuk karşılığında 50 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağı ifade edildi. Anlaşmayla ayrıca yakıt, insani ve tıbbi yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne girmesine izin verileceği belirtildi. İsrail'in ateşkes süresince Gazze Şeridi'nde kimseye saldırmayacağını veya kimseyi alıkoymayacağını taahhüt ettiği vurgulandı.

İSRAİL 300 REHİNEYE AİT İSİM LİSTESİ YAYINLADI

İsrail hükümeti anlaşmanın duyurulmasından saatler sonra İsrail hapishanelerinde tutulan 300 Filistinli mahkum ve tutuklunun isimlerinin yer aldığı bir liste yayınladı. Listede en az 33 kadın ve 123 çocuğun yer aldığı belirtiliyor. Tutukluların en küçüğü 14, en yaşlısı ise 59 yaşında bir kadın olurken, listedekilerin çoğu yargılanmayı bekliyor. Öte yandan İsrail, Hamas'ın elinde en az 237 rehinenin bulunduğunu belirtiyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 69, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DE 14 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk ve 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 225 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

ÇATIŞMALARA İNSANİ ARA

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.