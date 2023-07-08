FIBA U19 Dünya Şampiyonası kapsamında oynanacak olan İsrail - Türkiye Basket maçı için heyecan dorukta. Maçın hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı ve ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Karşılaşma FIBA TV kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İsrail - Türkiye Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise İsrail - Türkiye Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? İsrail - Türkiye Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, İsrail - Türkiye Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? İsrail - Türkiye Basket maçı ne zaman?

İSRAİL - TÜRKİYE BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen FIBA FIBA U20 Avrupa Şampiyonası maçı, Heraklion'da, Üniversite Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen basketbolseverler FIBA TV kanalından canlı olarak izleyebilecek.

İSRAİL - TÜRKİYE BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan İsrail - Türkiye Basket karşılaşması saat 21:00'da FIBA TV kanalından canlı yayınlanacak ve FIBA TV kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.