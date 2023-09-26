İsrail Turizm Bakanı Suudi Arabistan'ı ziyaret etti

İsrail Turizm Bakanı Haim Katz, Suudi Arabistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) etkinliğine katıldı. Bakan Katz, Suudi Arabistan'a giden bir delegasyona liderlik eden ilk İsrailli bakan oldu.

İsrail Turizm Bakanı Haim Katz, Suudi Arabistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) etkinliğine katıldı. Bakan Katz, Suudi Arabistan'a giden bir delegasyona liderlik eden ilk İsrailli bakan oldu.

İsrail Turizm Bakanı Haim Katz, Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Suudi Arabistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) iki gün sürecek olan etkinliğine katılan Bakan Katz, Suudi Arabistan'a giden bir delegasyona liderlik eden ilk İsrailli bakan oldu. Söz konusu ziyaretin İsrailli bir kabine üyesinin Suudi Arabistan'a yaptığı ilk halka açık gezi olduğu belirtildi.

Bakan Kantz ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Turizm uluslar arasında bir köprüdür. Turizm alanında iş birliği kalpleri buluşturacak, ekonomik kalkınmayı sağlayacak potansiyele sahiptir. İsrail'in iş birliğini, turizmini ve dış ilişkilerini ilerletmek için çalışacağım" dedi.

Suudi Arabistan, daha önce İsrail heyetine vize vermeyi reddetmişti

Katz'ın ziyareti İsrail ve Suudi Arabistan'ın normalleşme anlaşmasının gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşirken, geçtiğimiz mart ayında Suudi Arabistan, benzer bir UNWTO etkinliğine katılmak üzere başvuru yapan İsrail heyetine vize vermeyi reddetmişti. - RİYAD