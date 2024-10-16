''İsrail tehlikesi üzerimize yaklaşıyor'' ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı ne zaman yaptı?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda, Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlıkları tarafından düzenlenen Filistin'in Geleceği Konferansı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ' İsrail tehlikesi üzerimize yaklaşıyor' ifadesinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı ne zaman yaptı? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha İsrail tehlikesinin Türkiye'ye yaklaştığını belirtip "Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyoruz." dedi. Her türlü tedbiri aldıklarının da altını çizen Erdoğan, "Tüm imkansızlıklara rağmen vatan topraklarını kahramanca savunan Filistin halkının yanında sapasağlam duruyoruz ve duracağız." diye konuştu.