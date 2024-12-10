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İsrail Suriye'yi neden vuruyor? Suriye'de son durum nedir?

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İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in Suriye'ye neden saldırı düzenlediği ve Suriye'deki son durum hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, İsrail Suriye'yi neden vuruyor? Suriye'de son durum nedir? İşte detaylar!

İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları, son dönemde Orta Doğu'daki gerilimi yeniden tırmandırdı. Peki, İsrail Suriye'yi neden vuruyor? Bu saldırıların arkasında hangi stratejik hedefler ve gerekçeler bulunuyor? Suriye'deki iç savaşın etkileri devam ederken bölgedeki son durum nedir? İşte konuya dair detaylar...

İSRAİL SURİYE'Yİ NEDEN VURUYOR?

İsrail ordusunun, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de hava saldırılarıyla 250 hedefi vurduğu bildirildi. İsrail ordu radyosunun haberinde, Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye'ye "İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği" ifade edildi.

İsrail Suriye'yi neden vuruyor? Suriye'de son durum nedir?

SURİYE'DE SON DURUM NEDİR?

İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'de 250 hedefi vurduğu belirtilen haberde, bu hava saldırılarıyla Esed ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadan-havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı ileri sürüldü.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Suriye'de önemli son silahı yok etmek için bir daha eline geçmeyecek fırsatı yakaladığı belirtilen haberde, Esed rejiminin düştüğü andan beri yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava araçlarının Suriye'nin dört bir yanına düzenlenen saldırılarda kullanıldığı kaydedildi. Haberde, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sonucu şu ana kadar yaklaşık 300 hedefin vurulduğu belirtildi.

İsrail Suriye'yi neden vuruyor? Suriye'de son durum nedir?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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