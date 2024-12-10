İsrail Suriye'yi işgal edecek mi, amacı ne?

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail donanmasının Suriye donanmasına ait filoyu imha ettiğini ve Suriye'nin güneyinde savunma bölgesi oluşturulması talimatı verdiğini açıkladı. İsrail Suriye'yi işgal edecek mi, amacı ne?

İSRAİL, SURİYE DONANMASINI İMHA ETTİ

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Hayfa kentindeki donanma üssünü ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Katz, İsrail Donanması'nın Suriye'de stratejik tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik geniş çaplı bir harekatın parçası olarak dün gece Suriye Donanması'na ait filoyu büyük bir başarıyla imha ettiğini duyurdu.

SAVUNMA BÖLGESİ OLUŞTURACAKLAR

İsrail güçlerinin Suriye ile Golan Tepeleri arasındaki tampon bölgeye yerleştiğini belirten Katz, İsrail'e yönelik herhangi bir tehdidi önlemek için Suriye'nin güneyinde kalıcı bir İsrail varlığı olmaksızın orduya "savunma bölgesi" oluşturulması talimatı verdiğini söyledi. Suriye'de Esad rejimini deviren muhalif grupların liderlerini uyaran Katz, "Esad'ın yolunu izleyenlerin sonu Esad gibi olacak" dedi.

İSRAİL, SURİYE'DE LÜBNAN SINIR HATTI VE BAŞKENT ŞAM YÖNÜNDE İŞGALİ GENİŞLETİYOR

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırdığı Suriye'de, Golan Tepeleri'nin de ilerisine girerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları işgal ederken, Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kenti ve çevresindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nin ilerisine yayılıyor.

İsrail ordusu, Hermon Dağı etekleri, Merid, Arne, Rima, Kale Jundul, Kuneytra'nın dış mahalleleri, Ufanıye, Kuneytriye, Alkahtaniye ve Alhamidiyye bölgelerini işgal etti.

İşgal alanı, Golan Tepeleri'nden kesintisiz devam edecek şekilde kuzeye doğru, Suriye-Lübnan sınırına hakim alanda gerçekleşiyor.

İsrail ordusunun işgal hattında ulaştığı en uç nokta, Suriye'nin 2 bin 814 metreyle en yüksek noktasını da içinde barından Hermon Dağı'nın kuzeydoğu etekleri olarak tespit edildi.

Burası Şam'a 25 kilometre uzaklıkta bulunurken, başkente hakim stratejik bir mevki.

Kaynaklar, İsrail tanklarının, dağın eteklerinin yaklaşık 10 kilometre uzağında olan Katana beldesine girdiğini iddiasını ise doğrulamadı.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Şam'a ilerlediği yönünde haberlerin "gerçek dışı" olduğunu savundu.