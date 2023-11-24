İsrail Savunma Kuvvetleri: Tehdit Oluşturan Herkesi Vuracağız

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Güney Komutanlığı'ndan bir üst düzey subay, ateşkese rağmen tehdit oluşturan herkesi vuracaklarını belirtti. Subay, İsrail güçlerinin güvenliğinin ilk öncelik olduğunu vurgulayarak, kuvvetlerine tehdit oluşturan herkesin vurulacağını ifade etti. Ayrıca, kara saldırıları ve operasyonel başarıların, Hamas üzerinde baskı oluşturduğunu ve rehinelerin bazılarını geri getirme planının uygulanabilmesi için gerekli olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Güney Komutanlığı'ndan bir üst düzey subay, ateşkese rağmen İsrail güçlerine karşı tehdit oluşturan herkesi vuracaklarını söyledi.

İsrail güçlerinin güvenliğinin kendileri için ilk öncelik olduğunuvurgulayan subay, "Kuvvetlerimize tehdit oluşturan herkes vurulacaktır. Bu şekilde davrandık ve bu şekilde davranmaya devam edeceğiz" diyor.

Subay, "Kara saldırısı ve operasyonel başarılar, Hamas ve liderliği üzerinde baskı oluşturdu ve rehinelerin bazılarını geri getirme planının uygulanabilmesi için gerekli bir araç oldu. Ateşkesten hemen sonra bize beklenen görevleri planlamak ve hazırlıklı olmak adına çoğu zamanı kullanacağız. Ateşkesin sona ermesinin hemen ardından tüm gücümüzle saldırılarına devam etmeye hazırlanıyoruz" diye ekliyor.

Dün, IDF Güney Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, askerlerle birlikte ateşkes hatlarında kuvvet konumunu değerlendirmek ve operasyonel planları onaylamak için Kuzey Gazze Şeridi'ndeydi.